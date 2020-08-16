Технический персонал белорусского государственного телевидения намерен начать забастовку

О планах сотрудников агентству «РИА Новости» сказал глава Союза журналистов Андрей Кривошеев. По его словам, перебоями с вещанием это не грозит.

Накануне в Минске прошла закрытая встреча коллектива медиахолдинга, объединяющего государственные каналы, с пресс-секретарем Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой. На видеоролике, который утек в сеть, Кочанова призывала сотрудников «не раскачивать» ситуацию в стране.

Кочанова и Эйсмонт, по данным сайта tut.by покинули здание спустя полтора часа после переговоров. В тоже время у здания «Белтелерадиокомпании» прошла акция протеста. Она собрала около тысячи человек, которые скандировали «Хватит врать» и «Скажите людям правду».

Ранее к протестам присоединились рабочие десятков крупнейших белорусских предприятий.