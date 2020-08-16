Дональд Трамп анонсировал восстановление санкций против Ирана

США запустят этот процесс на следующей неделе — сказал глава Белого дома. При этом американский лидер добавил, что не был удивлен исходом голосования в Совбезе ООН по вопросу продления оружейного эмбарго в отношении Тегерана. Тогда большинство стран воздержались, а Россия и Китай выступили против.

Президент США также усомнился в том, что американская делегация примет участие в саммите по Ирану. Ранее онлайн-переговоры предложил провести Владимир Путин. Вашингтон, вероятно, не будет заниматься этим вопросом до завершения президентских выборов, которые намечены на 3 ноября.