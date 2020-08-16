США могут разместить ракеты средней дальности в Азиатском регионе

В интервью японской газете Nikkei спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли выразил уверенность в том, что именно в таком вооружении будут в будущем нуждаться такие страны, как Япония, и отметил, что Вашингтон хотел провести с азиатскими союзниками переговоры о «непосредственной угрозе, со стороны Китая, наращивающего свой ядерный потенциал».

Ранее японская пресса уже писала о консультациях, которые начали США по поводу развертывания ракет после выхода из договора РСМД. Официально в Токио эту информацию не подтверждали.