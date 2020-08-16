Гран-при «Формулы-1» пройдет в Испании

Первым на стартовой решетке будет действующий чемпион, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который выиграл накануне квалификацию. Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» будет стартовать 12-м.

Команде «Мерседес» на квалификации Гран-при «Формулы-1» в Испании никто не смог ничего противопоставить, в итоге борьба за поул-позицию велась между пилотами этой конюшни. Льюис Хэмилтон оказался чуть быстрее своего коллеги Валттери Боттаса, они оба займут первый ряд стартовой решетки.

Третье время показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» провел свою лучшую квалификацию в сезоне и будет стартовать с 12-й позиции и уже пообещал журналистам, что будет драться за «очки».

Абсолютно провальной можно считать квалификацию у «Феррари»: Пьер Гасли и Себастьян Феттель показали лишь 10-е и 11-е время. Ключевым фактором, который будет влиять на стратегию на этом Гран-при, стал износ шин.

Обычно гонка в Испании проводится в мае, но из-за изменений, связанных с пандемией коронавируса, привычный график сильно отличается от запланированного, поэтому многие жалуются на непривычную жару. Хэмилтон даже назвал такую температуру «убийцей шин и машин».

Следующий Гран-при «Формулы-1» пройдет 28–20 августа в Бельгии.