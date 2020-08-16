Z Архив новостей новости
5 0 6 0
06:07, 16 августа 2020

Гран-при «Формулы-1» пройдет в Испании

Первым на стартовой решетке будет действующий чемпион, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который выиграл накануне квалификацию. Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» будет стартовать 12-м.

Команде «Мерседес» на квалификации Гран-при «Формулы-1» в Испании никто не смог ничего противопоставить, в итоге борьба за поул-позицию велась между пилотами этой конюшни. Льюис Хэмилтон оказался чуть быстрее своего коллеги Валттери Боттаса, они оба займут первый ряд стартовой решетки.

Третье время показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» провел свою лучшую квалификацию в сезоне и будет стартовать с 12-й позиции и уже пообещал журналистам, что будет драться за «очки».

Абсолютно провальной можно считать квалификацию у «Феррари»: Пьер Гасли и Себастьян Феттель показали лишь 10-е и 11-е время. Ключевым фактором, который будет влиять на стратегию на этом Гран-при, стал износ шин.

Обычно гонка в Испании проводится в мае, но из-за изменений, связанных с пандемией коронавируса, привычный график сильно отличается от запланированного, поэтому многие жалуются на непривычную жару. Хэмилтон даже назвал такую температуру «убийцей шин и машин».

Следующий Гран-при «Формулы-1» пройдет 28–20 августа в Бельгии.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Голосование
Где бы вы хотели больше жить?
5 216 6 27106 09.08
Блоги

Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..

5 183 6 25405 15.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Уверен, что Лукашенко в очередной раз оправдает доверие белорусского народа Александр Лукашенко является большим другом чеченского народа и России в целом. В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека…

5 103 6 15258 10.08
Блоги

+ Владимир Путин: Одна из моих дочерей сделала себе прививку от коронавируса Владимир Путин: Одна из моих дочерей сделала себе прививку от коронавируса Все вообще проходит так, как будто ничего и не делали…

5 124 6 18376 11.08
8читать ;смотреть
Голосование
5 54 6 8335 12.08
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Происходящее в Республике Беларусь вызывает очень большую тревогу Мы требуем от МИДа России, от государственных правозащитных институтов России, безусловного осуждения насилия против мирных граждан — как жителей Республики, так и граждан России и других государств…

5 35 6 5499 13.08
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

+ Мы не рабы? Рабы не мы? Мы не рабы? Рабы не мы? Какого еще такого рабства? Рабство — это что-то связанное с древним миром, с постройками пирамид или гладиаторскими играми, но никак не с Россией…

5 45 6 7679 15.08
8читать ;смотреть
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Псевдоисторики и самое секретное здание в стране Как ни странно, во многих странах, в том числе и во Франции, до сих пор встречается псевдоисторики, оспаривающие факт смерти такого человека, как Адольф Гитлер в 1945 году…

5 53 6 9124 15.08
Блоги

Блог «Новой газеты»

Владимир Спиваков — Александру Лукашенко: «Мне стыдно носить Ваш орден» Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране…

5 249 6 43745 12.08
Блоги

Движение в защиту прав избирателей «Голос» golosinfo.org

«Голос» требует от властей Беларуси освободить Артема Важенкова и Игоря Рогова Белорусское государственное агентство «Белта» показало их в видеосюжете под заголовком «Видео задержания провокаторов», лежащими лицом на земле со скованными за спинами руками рядом с другими задержанными…

5 35 6 6215 11.08
Блоги

+ Александр Лукашенко: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось Александр Лукашенко: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось Президент Белоруссии прокомментировал ситуацию вокруг прошедших после выборов акций протеста…

5 213 6 38167 10.08
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Призываю власть прекратить насилие на улицах и пойти на диалог» «Призываю власть прекратить насилие на улицах и пойти на диалог» Обращение Светланы Тихановской…

5 135 6 25466 14.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Не верьте В Белоруссии попытка силового захвата власти антироссийскими силами…

5 134 6 26404 13.08
Блоги

+ Лукашенко: Так называемые протестующие — люди с криминальным прошлым и безработные Лукашенко: Так называемые протестующие — люди с криминальным прошлым и безработные Нет работы — значит, гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по хорошему прошу и предупреждаю всех устроиться на работу…

5 206 6 40245 12.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Провал Майдана в Белоруссии закономерен В Белоруссии нет связи с антирусским прогитлеровским коллаборационизмом и фашизмом, какая есть у бандеровцев. В Белоруссии зато очень сильно неприятие наследников коллаборантов…

5 131 6 25466 11.08
Блоги

Сергей Марков политолог

С мятежниками говорят только об условиях капитуляции Если Лукашенко вступит с мятежниками в переговоры, то он кончит быстро или как план в отношении Януковича — расстрел без суда…

5 196 6 38801 14.08

Популярное за неделю

Новости

Опубликовано еще одно видео с предполагаемым моментом гибели демонстранта в Минске Ранее в МВД Белоруссии утверждали, что протестующий пытался бросить в силовиков взрывное устройство

5 2 6 1561
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко забраковал план с этой красивой интригой, потребовал свернуть цирк и сразу железно выписать ему 95%. Его полночи уговаривали на 80. Опытные тетки в избиркоме чуть ли не коленях стояли…

5 85 6 136559 12.08
#слушать 50:12 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
Где бы вы хотели больше жить?
5 217 6 27289 09.08
Блоги

Юрий Дудь: Обращение к белорусским силовикам Что-то мне подсказывает, что вы тренировали эту силу и становились суперменами не для того, чтобы калечить своих безоружных земляков…

5 252 6 207872 12.08
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Что происходит в Белоруссии Что происходит в Белоруссии Тихановской пригрозили убить детей?..

5 185 6 175561 11.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8682139
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4593588

Сегодня в эфире