В столице Молдавии на улицы выйдет оппозиция во главе с бывшим премьером страны Майей Санду

На митинге в центре Кишинева люди призовут власти Молдавии решить проблемы фермеров. По словам кандидата в президенты от своей партии «Действие и солидарность», экс-главы правительства Майи Санду, в сельском хозяйстве разразился масштабный кризис, вызванный засухой и пандемией коронавируса.

Фермеры с низкими доходами несут серьёзные убытки. Аграрии, которых поддержали оппозиционные партии Молдавии, требуют выделить средства, чтобы хотя бы частично компенсировать потери. В пятницу десятки человек пытались въехать в Кишинев на тракторах, но были остановлены полицейскими в пригороде молдавской столицы. Произошли столкновения, сообщает агентство ТАСС.

На сегодняшней акции протеста также обсудят трудности, с которыми столкнулись молдаване, живущие за границей, при поездке на родину для встречи с родными. Властям как считает Санду не удаётся остановить распространение коронавируса, и они заставляют прибывших из стран с небольшим количеством заболевших, сидеть на карантине 14 дней, что не дает людям возможность приехать в Молдавию.

Власти в свою очередь обвиняют оппозицию в том, что она пытается накалить ситуацию в стране перед президентскими выборами. Они пройдут в Молдавии 1 ноября.