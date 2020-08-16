Первым белорусским дипломатом, поддержавшим протестующих, стал представитель республики в Словакии

Видеообращение Игоря Лещени опубликовало издание «Наша нива». Лещеня напомнил, что он старейший руководитель белорусского загранучреждения по опыту работы. Ранее дипломат был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам.

Солидарность с протестующими на днях высказывал Павел Латушко — глава Купаловского театра в Минске, экс-министр культуры Белоруссии и бывший посол страны во Франции.

Протесты в республике не прекращаются уже неделю с тех пор как ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко на президентских выборах.