Синоптики прогнозируют возвращение тепла в Москву на следующей неделе

В городе будет +25-26 градусов, то есть на 2-3 градуса выше нормы. Об этом агентству ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. До этого времени, по словам специалиста, жителей столицы ждут холодные ночи, которые напомнят москвичам о приближающейся осени.
2020-08-16T05:07:01+03:00
2020-08-16T05:07:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2693319-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:07, 16 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..