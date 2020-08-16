Синоптики прогнозируют возвращение тепла в Москву на следующей неделе

В городе будет +25-26 градусов, то есть на 2-3 градуса выше нормы. Об этом агентству ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. До этого времени, по словам специалиста, жителей столицы ждут холодные ночи, которые напомнят москвичам о приближающейся осени.