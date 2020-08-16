Армия Израиля отчиталась о перехвате двух ракет, выпущенных с территории Сектора Газа

Сирены воздушной тревоги прозвучали в приграничном городе Сдерот, снаряды отразила система ПВО «Железный купол» — передает агентство «РИА Новости».

Кроме того, военные сообщили об ударе по объектам ХАМАС в ответ на запуски воздушных шаров с взрывными устройствами и беспорядки у забора безопасности. Агентство Wafa утверждает, что в результате действий израильтян были ранены по меньшей мере пять палестинцев.