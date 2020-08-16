МВД пригрозило водителям уголовной ответственностью за нелегальный техосмотр

Речь идет об обращении к организациям, которые проводят процедуру без необходимой аккредитации – пояснили в пресс-службе ведомства агентству ТАСС. В полиции подчеркнули, что обязательным условием привлечения к ответственности является причинение серьезного ущерба гражданам или извлечение дохода в крупном размере.

Новая редакция Уголовного кодекса вступила в силу в конце июля. Теперь работа операторов техосмотра без аккредитации отнесена к незаконному предпринимательству.