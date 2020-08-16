Опубликовано еще одно видео с предполагаемым моментом гибели демонстранта в Минске

На ролике, который выложило агентство Ассошиэйтед Пресс видно, как мужчина в белой футболке падает на землю перед вооруженным людьми в военной форме. На груди у него большое пятно, похожее на кровь.

Ранее в МВД Белоруссии утверждали, что протестующий пытался бросить в силовиков взрывное устройство, однако оно сработало у него в руке. На видеороликах ничего подобного не видно.

Накануне в Минске прошла акция памяти Александра Тарайковского – так звали погибшего. По подсчетам местной прессы на ней собрались десятки тысяч человек.