В Москве у белорусского посольства прошла самая продолжительная акция за неделю

Участники не расходились более 12 часов. Они организовали на Маросейке напротив здания диппредставительства цепочку солидарности, держа в руках длинную белую ленту, букеты и воздушные шары, пели национальные песни и композиции рок-музыканта Виктора Цоя. За акцией наблюдала полиция. По данным агентства ТАСС всего было задержано не более трех человек. При этом сообщалось о провокаторах прокремлевской группировки SERB, которые удалились после того, как сотрудники МВД провели с ними беседу.
2020-08-16T05:05:53+03:00
2020-08-16T05:05:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..