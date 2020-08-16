В Москве у белорусского посольства прошла самая продолжительная акция за неделю

Участники не расходились более 12 часов. Они организовали на Маросейке напротив здания диппредставительства цепочку солидарности, держа в руках длинную белую ленту, букеты и воздушные шары, пели национальные песни и композиции рок-музыканта Виктора Цоя. За акцией наблюдала полиция. По данным агентства ТАСС всего было задержано не более трех человек. При этом сообщалось о провокаторах прокремлевской группировки SERB, которые удалились после того, как сотрудники МВД провели с ними беседу.