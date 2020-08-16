Ракета-носитель Ariane 5 успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане

Она доставляет на орбиту два спутника связи – японский и европейский, а также американский космический аппарат, предназначенный для продления сроков эксплуатации спутников на геостационарной орбите – передает агентство ТАСС.

Изначально запуск планировали на конец июля, однако его трижды пришлось переносить. Сначала из-за дополнительной технической проверки, а затем из-за отказа датчика неблагоприятной погоды.