Михаил Мишустин представит президенту инициативы жителей Дальнего Востока

За время командировки, которая длилась с 13 по 18 августа, глава правительства побывал на Чукотке, в Магаданской и Амурской области, а также Камчатском крае. Премьер отметил, что встретился с врачами, учителями, бизнесменами и энтузиастами – его цитирует агентство ТАСС.

О волнениях в Хабаровском крае Мишустин не упомянул, между тем в регионе после ареста экс-губернатора Сергея Фургала прошли крупнейшие в истории края акции протеста. Местные жители устраивают шествия и митинги уже более месяца.