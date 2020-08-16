Белый дом рассматривает возможность расширения запрета на работу китайских компаний

Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос о том, идет ли речь об одной из крупнейших торговых онлайн-платформ Alibaba. В группу компаний также входит AliExpress.

Ранее Трамп подписал указ о борьбе с популярным сервисом коротких видео TikTok. Согласно документу, у американских компаний остается чуть больше месяца чтобы прекратить все сделки с материнской компанией сервиса ByteDance. Президент США считает, что данные пользователей передаются властям КНР.