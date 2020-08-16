Белорусский президент пообещал не допустить «живую цепь» от Вильнюса до Киева

Александр Лукашенко поручил Минобороны, МВД, КГБ и генпрокурору пресечь проведение подобных акций. Об этом глава государства сказал, выступая на совещании в Центре стратегического управления министерства обороны – трансляцию вел телеканал «Беларусь 1».

Акцию солидарности с белорусскими демонстрантами планируется провести через неделю – в годовщину «Балтийского пути» — мирного протеста жителей Латвии, Литвы и Эстонии. В Белоруссии уже неделю не утихают уличные волнения. Они начались, когда ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах.