Координатор «Открытой России» Артем Важенков отпущен в Белоруссии под обязательство о явке

Местные власти подозревают его в участии в массовых беспорядках в Минске – рассказал агентству ТАСС адвокат Антон Гашинский. По информации защитника, россиян находится в посольстве в Белоруссии. В дипмиссии отмечают, что при освобождении Важенкова, следователи учли ноту дипломатов.

Координаторов «Открытой России» задержали 11 августа. Сами они обвинения отрицают и говорят, что приехали освещать ход президентских выборов. В телеграм-канале движения отмечается, что силовики подвергали Важенкова пыткам.