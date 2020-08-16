Тысячи поклонников таланта рок-музыканта Виктора Цоя посетили накануне его могилу в Санкт-Петербурге

Фанаты приходили на Богословское кладбище в течение всего дня. Они несли цветы и пели под гитару песни музыканта, погибшего ровно 30 лет назад – передает агентство «Интерфакс». Вчера в сквере неподалеку от того места, где жил и учился лидер группы «Кино», ему установили памятник.

В 1990 году Цой погиб в автокатастрофе в Латвии, где находился на отдыхе.