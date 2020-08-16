В Бразилии вновь открыли для посещения статую Христа-Искупителя

Посетители могут попасть и в национальный парк Тижука, на территории которого установлен знаменитый монумент. Об этом сказал министр окружающей среды республики Рикарду Салиса – его слова приводит агентство «РИА Новости». Ранее туристические достопримечательности были закрыты из-за пандемии коронавируса.

Бразилия остается среди лидеров по числу зараженных и умерших от новой инфекции. При этом число новых летальных исходов в стране снижается уже третью неделю подряд.