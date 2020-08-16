Президент США усомнился в том, что американская делегация примет участие в саммите по Ирану

Ранее онлайн-переговоры предложил провести Владимир Путин. По замыслу российского лидера, в них должна быть задействована пятерка постоянных членов Совбеза ООН, а также представители Тегерана и Берлина. Однако сегодня Дональд Трамп, комментируя предложение Путина сказал журналистам, что Вашингтон, вероятно, не будет заниматься этим до завершения президентских выборов. Они намечены на 3 ноября.