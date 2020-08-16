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03:07, 16 августа 2020

Александр Лукашенко назвал единственной своей целю сохранение стабильного государства

Соответствующее заявление глава Белоруссии сделал на фоне не прекращающихся акций протеста, охвативших страну после того, как ЦИК назвал Лукашенко победителем президентских выборов. На совещании в Центре стратегического управления министерства обороны глава государства заявил о готовности России оказать помощь по обеспечению безопасности в республике – об этом Лукашенко договорился в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным. По выражению белорусского президента, «как раз эти моменты подходят» под договор в рамках Союзного государства и ОДКБ.



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