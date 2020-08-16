В поддержку протестующих в Белоруссии выступил посол республики в Словакии

В видеообращении Игоря Лещени, которое публикует издание «Наша нива» говорится, что «ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси 21 века». Дипломат выразил надежду на то, что власть будет учитывать позиции всех слоев общества и представителей разных политических сил.

Как отмечает агентство «Интерфакс», Лещеня – старейший руководитель белорусского загранучреждения по опыту работы. Ранее он был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Он – первый белорусский дипломат, выступивший в поддержку протестующих.