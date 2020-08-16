Футбольный клуб «Лион» впервые за десять лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Французская команда обыграла английский «Манчестер Сити» со счетом 3:1. Теперь в полуфинале «Лион» встретится с немецкой «Баварией», в другом матче сыграют «Лейпциг» и «Пари Сен-Жермен», также представляющие чемпионаты Германии и Франции.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Начиная с четвертьфинала все матчи проходят без зрителей в Лиссабоне. Финал намечен на 23 августа.