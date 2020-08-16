В Москве за сутки, по данным оперативного штаба, умерли еще 11 человек с коронавирусом

Смертность от новой инфекции остается в столице примерно на одном уровне уже больше трех недель. Общее число жертв эпидемии в городе, таким образом, составляет уже 4656. Заразились свыше 250 тысяч, большинство из них выздоровели.

Что касается общемировой статистики, по данным Университета Джонса Хопкинса число инфицированных коронавирусом на планете превысило 20 миллионов. Умерли свыше 760 тысяч человек. Сильнее других от пандемии пострадали США, Бразилия и Индия.