Дональд Трамп намерен серьезно изучить вопрос помилования Эдварда Сноудена

Во время брифинга, трансляция которого велась на сайте Белого дома, президента спросили о том, возможен ли такой сценарий, в случае возвращения на родину бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности. На этой неделе Трамп в интервью газете New York Post говорил, что по мнению многих людей к Сноудену относятся несправедливо.

В 2013 году экс-сотрудник американских спецслужб передал прессе секретные материалы о программах слежки властей в интернете. Россия предоставила Сноудену убежище. В этом году он в очередной раз подал документы на продление вида на жительство.