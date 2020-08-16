В Минске запланирован митинг в поддержку действующей власти

Сайт tut.by пишет, что к полудню у здания правительства должна начаться акция под лозунгом «не дадим развалить страну». О планах ее проведения заявила провластная общественная организация «Белая Русь». Интернет-издание со ссылкой на своих читателей пишет о многочисленных жалобах на принуждение в участии в акции. Утверждается, что многие не могут отказаться, так как на производстве им грозят увольнениями.