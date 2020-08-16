Президент Белоруссии заявил о готовности России оказать помощь по обеспечению безопасности в республике

Александр Лукашенко напомнил о договоре в рамках Союзного государства и ОДКБ. Накануне между главами России и Белоруссии состоялся телефонный разговор. Кремль в своем пресс-релизе выразил уверенность в том, что проблемы Минска в скором времени будут решены.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После того, как ЦИК объяли о победе Лукашенко, в стране начались массовые акции протеста. Результаты голосования также не признали в Евросоюзе.