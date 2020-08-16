Следователи все еще официально не выявили причину взрыва в порту Бейрута

Президент Ливана Мишель Аун в интервью телеканалу BFM сказал, что сейчас рассматриваются все версии случившегося. Ситуация, по его словам, оказалась, более сложной, чем предполагалось. Следствие получает техническую поддержку со стороны французских и американских экспертов и намерено с помощью спутниковых снимков выяснить, не была ли выпущена по складу ракета.

Мощный взрыв, прогремевший 4 августа, уничтожил и повредил дома в окрестностях порта в ливанской столице. По предварительным данным, причиной стала детонация почти 3 тысяч тонн аммиачной селитры, долгие годы хранившейся на складе