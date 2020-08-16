Россия отправила 10 миллионов долларов на школьное питание детям в Кубе и Никарагуа

По данным посольства в Гаване, местные власти потратили средства на покупку сельскохозяйственной техники и экспертные консультации производителей продовольствия по вопросу снижения рисков, связанных с природными катастрофами и изменением климата. Слова пресс-атташе Леонида Лагуновского приводит агентство ТАСС.

Ранее школьным питанием озаботились и в самой России. Накануне стало известно, что завтраками и обедами с1 сентября обеспечат учащихся начальных классов.