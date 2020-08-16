Авиакомпания SWISS возобновила регулярные рейсы из Цюриха в Москву

По данным перевозчика полеты из швейцарского города в российскую столицу и обратно будут выполняться раз в неделю. Накануне правительственный штаб по борьбе с коронавирусом разрешил возобновить авиасообщение. Рейсы с такой же частотой из аэропорта «Шереметьево» будет совершать «Аэрофлот».

С начала месяца авиакомпаниям разрешили летать из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар, а позже в курортные города Турции Анталью, Бодрум и Даламан.