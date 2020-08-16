В Москве задержали болельщиков ЦСКА, выкрикивающих лозунги в поддержку белорусских протестующих

Всего, по данным адвоката Леонида Соловьева, в отделение после матча столичной команды и футболистов «Тамбова», попали по меньшей мере 15 фанатов. Защитник в разговоре с агентством ТАСС пояснил, что причиной задержания стали кричалrи «Жыве Беларусь», которые прозвучали с трибун после очередного гола армейцев. В полиции это расценили как политический лозунг. Задержанных обвиняют в нарушении правил поведения на спортивных соревнованиях. Им грозит штраф и и временный запрет на посещение стадионов.
2020-08-16T01:08:17+03:00
2020-08-16T01:08:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 16 августа 2020
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