В Москве задержали болельщиков ЦСКА, выкрикивающих лозунги в поддержку белорусских протестующих

Всего, по данным адвоката Леонида Соловьева, в отделение после матча столичной команды и футболистов «Тамбова», попали по меньшей мере 15 фанатов. Защитник в разговоре с агентством ТАСС пояснил, что причиной задержания стали кричалrи «Жыве Беларусь», которые прозвучали с трибун после очередного гола армейцев. В полиции это расценили как политический лозунг. Задержанных обвиняют в нарушении правил поведения на спортивных соревнованиях. Им грозит штраф и и временный запрет на посещение стадионов.