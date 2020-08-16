Александр Лукашенко приказал перебросить десантников из Витебска на западную границу Белоруссии

Выступая на совещании в Центре стратегического управления министерства обороны, президент обосновал это напряженной ситуацией в регионе – трансляцию вел телеканал «Беларусь 1». Военные напомнили главе государства об учениях НАТО в Польше и силах альянса, расквартированных в Латвии.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, победу на которых, по данным ЦИК, одержал Лукашенко. Евросоюз результаты голосования не признал.