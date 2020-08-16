Выступая на совещании в Центре стратегического управления министерства обороны, президент обосновал это напряженной ситуацией в регионе – трансляцию вел телеканал «Беларусь 1». Военные напомнили главе государства об учениях НАТО в Польше и силах альянса, расквартированных в Латвии.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, победу на которых, по данным ЦИК, одержал Лукашенко. Евросоюз результаты голосования не признал.
Александр Лукашенко приказал перебросить десантников из Витебска на западную границу Белоруссии
Выступая на совещании в Центре стратегического управления министерства обороны, президент обосновал это напряженной ситуацией в регионе – трансляцию вел телеканал «Беларусь 1». Военные напомнили главе государства об учениях НАТО в Польше и силах альянса, расквартированных в Латвии.