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01:08, 16 августа 2020

Александр Лукашенко приказал перебросить десантников из Витебска на западную границу Белоруссии

Выступая на совещании в Центре стратегического управления министерства обороны, президент обосновал это напряженной ситуацией в регионе – трансляцию вел телеканал «Беларусь 1». Военные напомнили главе государства об учениях НАТО в Польше и силах альянса, расквартированных в Латвии.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, победу на которых, по данным ЦИК, одержал Лукашенко. Евросоюз результаты голосования не признал.



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