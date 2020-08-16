В Средиземном море сегодня возобновляется навигация, которая была приостановлена из-за коронавируса

Первым в Средиземное море после долгого перерыва выйдет лайнер MSC Grandiosa. Он будет выполнять круизы продолжительностью 8 дней из итальянской Генуи с заходами в Рим, Неаполь, Палермо, а также Валлетту – столицу Мальты. Всех туристов до посадки проверят на коронавирус. Из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию число пассажиров на борту круизного судна уменьшится. До этого на нём могли разместиться больше шести тысяч человек. Путешественникам выдадут бесплатный браслет со встроенным приложением. Он позволит бесконтактно оплачивать товары и услуги. и отследить безопасное расстояние между людьми, сообщает сайт Ассоциации туроператоров России. Изменятся и правила обслуживания шведского стола — гости выберут еду, а по тарелкам её разложит персонал. Путешествовать по Средиземноморью пока могут только жители стран Шенгенской зоны. Тем не менее, старт навигации внушает оптимизм и российским туристам, отмечает сайт.

В конце месяца в Средиземное море выйдет еще одно судно от компании MSC Cruises. Это крупнейшая частная круизная компания, лидер на европейском, южноамериканском и южноафриканском рынках.