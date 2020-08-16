В Белоруссии сегодня продолжатся массовые протестные демонстрации

Покинувшая страну кандидат в президенты Светлана Тихановская ранее призвала администрации городов выступить организаторами акций.

Соперница Александра Лукашенко на этих выборах Светала Тихановская, ставшая лицом оппозиции, призвала своих сторонников в каждом городе продолжить мирный протест – организовывать «цепи солидарности» и забастовки. В своем обращении она потребовала прекратить насилие в отношении людей и поблагодарила силовиков, которые отказались выполнять «преступные приказы». Тихановская также объявила о создании координационного совета для трансфера власти. Прием заявок на участие начался накануне, а к понедельнику штаб обещает уже объявить состав. Формальных критериев для кандидатов в совет нет, самое важное, чтобы человек пользовался доверием и уважением широкого круга белорусов.

Оппозиция считает, что на время переходного периода в стране обязанности президента должна выполнять Тихановская. Ее сторонники убеждены, что на выборах она обошла Александра Лукашенко. Он накануне обсуждал ситуацию в стране с российским президентом Владимиром Путиным. Они выразили уверенность в скором решении всех проблем в Белоруссии.

После объявления первых официальных результатов голосования в Белоруссии начались масштабные протестные акции, сопровождающиеся массовыми задержаниями и избиениями активистов.