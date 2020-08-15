Лукашенко поручил минобороны, МВД, КГБ, а также Генпрокурору оценить ситуацию и не допустить незаконных акций

Александр Лукашенко поручил минобороны, МВД, КГБ, а также Генпрокурору оценить ситуацию в Белоруссии и категорически не допустить в республике незаконных акций. Лукашенко заявил, что, по его сведениям, ряд государств на западе от Белоруссии намерены выстроить от Вильнюса до Киева живую цепь с участием более 300 тысяч человек. Как передает госагентство Белта, на совещании с военными в Центре стратегического управления Лукашенко заверил, что сейчас у него нет других целей, кроме сохранения стабильного государства. По итогам совещания президент Белоруссии распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно — в связи с напряженной ситуацией на западных границах
2020-08-15T23:14:29+03:00
2020-08-15T23:14:29+03:00
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23:14, 15 августа 2020
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