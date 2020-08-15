В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Это сообщает Оперативный штаб.
2020-08-15T23:07:45+03:00
2020-08-15T23:08:01+03:00
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23:07, 15 августа 2020
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