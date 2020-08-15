Михаил Ефремов выписан из Боткинской больницы, куда он попал в начале недели из здания суда, где проходили слушания по делу о смертельном ДТП с участием актера.

Михаила Ефремова уже привезли домой. О том, что артиста выписали из Боткинской больницы агентству ТАСС рассказал его адвокат Эльман Пашаев. Сможет ли фигурант громкого дела продолжить очно присутствовать на заседаниях — еще неизвестно. Вопрос о том, можно ли продолжать процесс без него, должны решить в Пресненском суде в следующий вторник. Юрист уточнил, что Ефремов вероятнее всего лично приедет на это заседание, но отметил, что это произойдет только если его состояние не ухудшится.

Обвиняемого буквально из зала суда увезли в больницу в минувший понедельник. Через два дня его адвокат объявил, что врачи диагностировали инсульт, и что артист находится в состоянии средней тяжести.

Михаила Ефремова обвиняют по статье о несоблюдении правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть человека. 8-ого июня в центре Москвы его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позже скончался от потери крови. Сам артист вины не признаёт. Он утверждает, что не помнит событий того вечера.

Ефремов остается под домашним арестом.