Здание Белорусской телерадиокомпании в Минске взято ОМОНом под усиленную охрану

Как передает корр. ТАСС, на первом этаже через стекло можно различить в холле омоновцев в шлемах и с металлическими щитами. Точное их число определить сложно. На улицу никто из них не выходит. Ранее здесь прошла встреча работников телецентра с главой верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой и пресс-секретарём президента Белоруссии Натальей Эйсмонт. Некоторые сотрудники государственного вещателя сообщили о намерении с понедельника начать забастовку, но пока не определились с ее формой.