Здание Белорусской телерадиокомпании в Минске взято ОМОНом под усиленную охрану

Как передает корр. ТАСС, на первом этаже через стекло можно различить в холле омоновцев в шлемах и с металлическими щитами. Точное их число определить сложно. На улицу никто из них не выходит. Ранее здесь прошла встреча работников телецентра с главой верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой и пресс-секретарём президента Белоруссии Натальей Эйсмонт. Некоторые сотрудники государственного вещателя сообщили о намерении с понедельника начать забастовку, но пока не определились с ее формой.
2020-08-15T23:03:42+03:00
2020-08-15T23:03:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 15 августа 2020
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