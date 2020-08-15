Акция протеста против режима Александра Лукашенко проходит сегодня перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке

Аналогичные акции проходят по всему миру, в том числе в России. Так, например, в поддержку белорусов и против режима Лукашенко выходили сегодня акцию в Москве.
2020-08-15T22:06:12+03:00
2020-08-15T22:06:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:06, 15 августа 2020
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