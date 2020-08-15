Освобожденный в Минске координатор «Открытой России» Артем Важенков вернется в Россию в ближайшие часы

Об этом РИА рассказал белорусский адвокат Антон Гашинский. Однако, по его словам, Важенков останется в статусе подозреваемого по делу о массовых беспорядках. По первому требованию следствия он должен будет явиться в белорусский СК. 11 августа власти Белоруссии освободили еще одного задержанного координатора ОР — Игоря Рогова.