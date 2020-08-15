Александр Лукашенко утверждает, что договорился с Путиным об оказании помощи республике при первом же запросе

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что России не следует вмешиваться в дела Белоруссии.

Лукашенко в своем заявлении сослался на договоры в рамках Союзного государства и ОДКБ. В Кремле заявления Лукашенко пока не комментировали, но в пресс-службе ОДКБ заверили, что Белоруссия может обратиться к организации за помощью, если оборона страны столкнется с внешней угрозой, но никаких обращений об оказании помощи от Минска с секретариат ОДКБ пока не поступало.