Лукашенко утверждает, что договорился с Путиным об оказании помощи при первом же запросе об обеспечении безопасности

Александр Лукашенко утверждает, что договорился с Путиным об оказании помощи республике при первом же запросе об обеспечении безопасности. Как передает госагентство Белта, выступая на совещании с военными в Министерстве обороны, Лукашенко сослался на договорённости двух стран в рамках ОДКБ и Союзного государства и на сегодняшний телефонный разговор с президентом России. Ранее Лукашенко рассказывал, что предупредил Путина, сто ситуация в Белоруссии угрожает всему Союзному государству. По словам Лукашенко, Путин абсолютно посвящен в то, что происходит в Белоруссии.

Член комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что России не следует вмешиваться в дела Белоруссии. В Кресле заявления Лукашенко пока не комментировали.