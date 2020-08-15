Семьям рабочих, которые погибли при обрушении аварийной галереи углеподачи на шахте в Коми, будет оказана помощь

Семьям рабочих, которые погибли при обрушении аварийной галереи углеподачи на шахте в Коми, будет оказана необходимая помощь. Это у себя во «Вконтакте» пообещал врио главы республики Владимир Уйба. В результате ЧП погибли четыре человека. Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Северстали», они были сотрудниками строительно-ремонтной компании.