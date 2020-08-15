Семьям рабочих, которые погибли при обрушении аварийной галереи углеподачи на шахте в Коми, будет оказана помощь

Семьям рабочих, которые погибли при обрушении аварийной галереи углеподачи на шахте в Коми, будет оказана необходимая помощь. Это у себя во «Вконтакте» пообещал врио главы республики Владимир Уйба. В результате ЧП погибли четыре человека. Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Северстали», они были сотрудниками строительно-ремонтной компании.
2020-08-15T20:35:00+03:00
2020-08-15T20:35:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:35, 15 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..