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20:34, 15 августа 2020

Акция в поддержку Белорусского народа у посольства республики в Москве проходит без инцидентов

Как передает ТАСС, около 150 человек, в основном молодежь выстроились в цепь напротив здания дипмиссии. В руках у них цветы белого и красного цвета и воздушные шары. На протяжении всей живой цепи растянута белая атласная лента, участники держат ее руками. К вечеру стало больше участников с плакатами. Проезжающие мимо автомобили сигналят в поддержку митингующим.



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