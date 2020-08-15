Акция в поддержку Белорусского народа у посольства республики в Москве проходит без инцидентов

Как передает ТАСС, около 150 человек, в основном молодежь выстроились в цепь напротив здания дипмиссии. В руках у них цветы белого и красного цвета и воздушные шары. На протяжении всей живой цепи растянута белая атласная лента, участники держат ее руками. К вечеру стало больше участников с плакатами. Проезжающие мимо автомобили сигналят в поддержку митингующим.