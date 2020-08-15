Акция в поддержку Белорусского народа у посольства республики в Москве проходит без инцидентов

Как передает ТАСС, около 150 человек, в основном молодежь выстроились в цепь напротив здания дипмиссии. В руках у них цветы белого и красного цвета и воздушные шары. На протяжении всей живой цепи растянута белая атласная лента, участники держат ее руками. К вечеру стало больше участников с плакатами. Проезжающие мимо автомобили сигналят в поддержку митингующим.
2020-08-15T20:34:35+03:00
2020-08-15T20:34:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 15 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..