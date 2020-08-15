Координатора «Открытой России Артема Важенкова, задержанного во время протестных акций в Минске, отпустили на свободу

Как рассказал «Эху Москвы» координатор движения Алексей Прянишников, это было радостное, но ожидаемое событие. Прянишников также добавил, что говорить о том, какова стратегия у защиты Важенкова по поводу факта его избиений, будет безопаснее, когда Артем вернётся в Россию. По словам адвоката Антона Гашинского, уже сегодня Важенков вернется домой.
2020-08-15T21:00:00+03:00
2020-08-15T21:05:52+03:00
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Эксклюзив Эха 21:00, 15 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..