Координатора «Открытой России Артема Важенкова, задержанного во время протестных акций в Минске, отпустили на свободу

Как рассказал «Эху Москвы» координатор движения Алексей Прянишников, это было радостное, но ожидаемое событие. Прянишников также добавил, что говорить о том, какова стратегия у защиты Важенкова по поводу факта его избиений, будет безопаснее, когда Артем вернётся в Россию. По словам адвоката Антона Гашинского, уже сегодня Важенков вернется домой.