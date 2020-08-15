Александр Лукашенко, как передает агентство БЕЛТА, призвал не политизировать трудовые коллективы

Глава государства пригрозил бастующим рабочим увольнением. По его словам, — цитирую по РИА, — «забастовки рабочих — это нож в спину руководства страны», а противники Белоруссии раскачивают обстановку на белорусских предприятиях

, чтобы подорвать экономику страны.