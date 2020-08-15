Глава крупнейшего в ВПК Белоруссии «Минского завода колесных тягачей» не признает результаты выборов президента

Глава крупнейшего в Военно-промышленном комплексе Белоруссии «Минского завода колесных тягачей» Алексей Римашевский не признает результаты выборов президента. Об этом он заявил на митинге, прошедшем на предприятии. На видео, опубликованном на ЮТубе видно, что работники предприятия постоянно перебивали генерального директора скандированием «Света!» и «Лукашенко, уходи!»