Глава крупнейшего в ВПК Белоруссии «Минского завода колесных тягачей» не признает результаты выборов президента

Глава крупнейшего в Военно-промышленном комплексе Белоруссии «Минского завода колесных тягачей» Алексей Римашевский не признает результаты выборов президента. Об этом он заявил на митинге, прошедшем на предприятии. На видео, опубликованном на ЮТубе видно, что работники предприятия постоянно перебивали генерального директора скандированием «Света!» и «Лукашенко, уходи!»
2020-08-15T20:05:38+03:00
2020-08-15T20:05:38+03:00
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20:05, 15 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..