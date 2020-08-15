К всеобщей забастовке в Белоруссии готовы присоединиться сотрудники белорусской государственной телерадиокомпании

В всяком случае, об этом, как передает РИА, сообщила ведущая каналов «Беларусь 1» и «Беларусь 3» Наталья Бибикова. Сегодня она покинула встречу коллектива Белтелерадиокомпании с пресс-секретарем президента Белоруссии Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой. Бибикова пока не знает, сколько сотрудников примет участие в забастовке. Предварительно, стачка назначена на понедельник. В какой форме пройдет забастовка, не уточняется.
2020-08-15T20:03:41+03:00
2020-08-15T20:03:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 15 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..