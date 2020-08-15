К всеобщей забастовке в Белоруссии готовы присоединиться сотрудники белорусской государственной телерадиокомпании

В всяком случае, об этом, как передает РИА, сообщила ведущая каналов «Беларусь 1» и «Беларусь 3» Наталья Бибикова. Сегодня она покинула встречу коллектива Белтелерадиокомпании с пресс-секретарем президента Белоруссии Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой. Бибикова пока не знает, сколько сотрудников примет участие в забастовке. Предварительно, стачка назначена на понедельник. В какой форме пройдет забастовка, не уточняется.