Александр Лукашенко утверждает, что договорился с Путиным об оказании помощи республике при первом же запросе об обеспечении безопасности. Как передает госагентство Белта, выступая на совещании с военными в Министерстве обороны, Лукашенко сослался на договорённости двух стран в рамках ОДКБ и Союзного государства и на сегодняшний телефонный разговор с президентом России. По словам Лукашенко, Путин абсолютно посвящен в то, что происходит в Белоруссии.