Задержанного в Белоруссии координатора ОР Артема Важенкова вечером доставят на допрос в белорусский СК

Об этом ТАСС сообщил координатор организации «Правозащита открытки» Алексей Прянишников. По его словам, туда же вызван минский адвокат Важенкова Антон Гашинский. Прянишиков не исключил, что Важенкова после этого могут отпустить. В Белоруссии Важенков подозревается по делу об участии в массовых беспорядках.