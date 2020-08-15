Пресс-секретарь Тихановской: В пересчете голосов избирателей нет смысла, поскольку часть из бюллетеней была уничтожена

В пересчете голосов избирателей нет смысла, поскольку часть из бюллетеней была уничтожена. О такой позиции Светланы Тихановской рассказала «Эху Москвы» ее пресс-секретарь Анна Красулина. Анна Красулина также высказала мнение, что мировое сообщество признает Тихановскую в качестве законного президента Белоруссии.
2020-08-15T19:35:52+03:00
2020-08-15T19:37:21+03:00
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Эксклюзив Эха 19:35, 15 августа 2020
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